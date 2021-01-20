Kırgızistan, dondurucu sorunu nedeniyle Pfizer aşısı almayacak

Kırgızistan Sağlık Bakanı Alimkadir Beyşenaliyev, Pfizer'in BionTech ile geliştirdiği aşıyı depolayacak uygun donduruculara sahip olmadıkları için bu aşıdan satın almayı planlamadıklarını söyledi.

Alimkadir Beyşenaliyev, "ABD'nin Pfizer aşısı bize önerildi. Ancak aşının eksi 70 derecelik bir dondurucuda tutulması gerekiyor. Bir milyon dozdan fazla aşı ücretsiz olarak teklif edildi. Ancak aşıyı depolamak için özel donduruculara gerek var ve biz bunlara sahip değiliz" dedi.

Gereken sıcaklığı sağlayabilen bir dondurucunun fiyatının 4 bin dolar olduğunu ve Pfizer aşılarının depolanması için 2 milyon dolara ihtiyaç olduğunu kaydeden Beyşenaliyev, bu nedenle Pfizer aşısı almayacaklarının altını çizdi.

Pfizer'in BioNTech ile geliştirdiği aşının Kovid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı. Ancak sağlık uzmanları, aşının genetik maddesinin eksi 70 derece ve altındaki sıcaklıklarda muhafaza edilebileceğine dikkat çekmişti. Bundan dolayı çıkacak ek maliyetler nedeniyle bazı ülkeler Pfizer aşısı almaya yanaşmıyor.