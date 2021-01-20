Kovid-19'un gözde oluşan üç belirtisi tespit edildi

British Medical Journal'de yayınlanan makaleye göre uzmanlar, Kovid-19'a yakalanan 83 hastanın sağlık günlüklerini analiz etti. Buna göre, deneklerin yüzde 18'inin fotofobi, yüzde 17'sinin göz ağrısı ve yüzde 16'sının göz bölgesinde kaşıntıdan şikayet ettiği belirlendi.

Tüm gönüllülerde gözde oluşan belirtilerin öksürük, koku kaybı ve ateş gibi ana belirtilerden sonra ortaya çıktığı ve iki haftadan kısa sürdüğü kaydedildi.

Bu semptomların varlığının kesinlikle Kovid-19 bulaştığı anlamına gelmediğine vurgu yapan bilim insanları, ancak bunun bir dokrora görünmek için bir neden olduğunu belirtti.