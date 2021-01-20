'Yalancı koronavirüs' vakaları da artıyor

Kovid-19’a yakalanma korkusuyla çıkan kaygının yönetilememesinin bazı kişilerde psikolojik bir rahatsızlık olan 'yalancı koronavirüs'e neden olabileceği belirtildi. Psikolog Prof. Dr. Şalcıoğlu, Kovid-19 belirtileri gösterdiğini inanan kişilerin hastaneye gittiğini, bu durumun hastanelere yük getirdiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle dünyada her dört kişiden birinde kaygı bozukluğu ve depresyon görülüyor. Kaygının yönetilememesi durumunda ise bazı kişilerde psikolojik bir rahatsızlık olan 'yalancı koronavirüs' ortaya çıkıyor.

Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, Klinik Psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, "Koronavirüs belirtileri gösterdiğine inanan kişiler soluğu hastanelerde alıyor. Kişi hastaneye gidip koronavirüs olmadığını öğrendiğinde anlık rahatlama yaşıyor ama bu durum hastanelere yük getiriyor" diyor.

Prof. Dr. Şalcıoğlu, kaygıya eğilimli kişilerin bedenindeki herhangi bir belirtiyi hastalığa yorduğunu ve bu kişilerin yalancı koronavirüs olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kişilerin bazı fiziksel belirtilerinin tıbbi olarak açıklanamayan nedenleri olabiliyor. Böyle durumlarda da biz psikolojik nedenlere bakıyoruz. Kendisini ifade edemeyen ve ortaya çıkamayan duyguların bedenimizde bir tezahürü var. Bunlar çoğu zaman nörolojik belirtiler şeklinde görülebiliyor. Hareket bozuklukları ve geçici körlük sorunları dahi yaratabiliyor. Dermatolojik , kardiyolojik ve mide-bağırsak sistemindeki belirtilerin altında kimi zaman duygusal çatışmalara bağlı psikolojik sorunlar olabiliyor."

'Hijyen davranışlarını temiz olmak için değil temiz hissetmek için gösteriyorlar'

Prof. Dr. Şalcıoğlu, "Sürekli kaygı içinde olan kişiler, hijyen davranışlarını temiz olmak için değil temiz hissetmek için gösteriyorlar. Örneğin, elleri kirlenince değil, kirli hissedince yıkama davranışı gösteriyorlar. Pek çok kişide kirlenmiş hissetme hali, Kovid-19 hakkında konuşma sonrasında bile olabiliyor. Konuşma sonrasında hemen kişiler ellerini yıkayıp dezenfekte ediyorlar. Kaygının yol açtığı bu davranış kaygının artarak sürmesine neden oluyor. Çünkü kişi temizlendiğine inanıp rahatlasa da kirlenme hissi çok çabuk geri dönüyor ve kişi yeniden temizlik davranışlarına girişiyor" diye ekledi.