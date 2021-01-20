Sabah yazarı Güngör'den restoran ve kafeler için öneri: Elektrik ve gazları kesilmesin, borçlarından feragat edilsin

Sabah yazarı Güngör, Kovid-19 nedeniyle kapatılan kafe ve restoranların zor durumda olduğunu belirterek Türkiye'deki elektrik ve gaz dağıtım şirketlerinin en az kış geçene kadar kafe ve restoranlarda çalışıp işsiz kalanların, işletmecilerin elektrik ve gazının kesilmesini önleyip, borçlarından feragat edilecek bir sistem getirme önerisinde bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kafeler ve restoranlara işaret eden, bu durumun bu sektördeki çalışanları olumsuz etkilediğini Sabah yazarı Dilek Güngör, bu soruna bir çözümün gerektiğini yazdı.

Güngör, Beşiktaş sahilinde bir muhabbete kulak misafiri olduğunu anlattı:

“Geçen hafta oradaki bir otelde toplantı izledim, daha sonra da sahilde bir iki tur attım. Kafeler restoranlar kapalı ama insanlar iki sandalye atıp deniz kenarında muhabbet ediyorlardı. Kulak misafiri olunca bölgedeki kafe ve restoran çalışanları olduğunu anladım.

Kimi diyor ki, 'Bu ay elektrik faturasını ödeyemedim'...

Kimi diyor ki, 'Fatura yüksek geldi, gaz kesildi'...

Kimi diyor ki, 'Markete gitmeye korkuyorum'...

Kimi diyor ki, 'Bizim patron kafeyi tamamen kapatıyormuş'...

Tüm dünyanın başına bela olan bu virüs ekonominin her alanını etkiledi belki ama bu işten en çok zarar gören kafe-restoran sahipleri ve çalışanları oldu.”

© İHA Erdoğan: Kafe ve restoranlar sıkı şekilde denetlenecek, toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasına izin verilmeyecek diye devam eden Güngör, "Fakat süreç uzadıkça işletmecilerin de dayanacak gücü kalmadı. Korkarım, 'açıyoruz' denildiğinde işletmesini açabilecek güçte olanların sayısı giderek azalacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hizmet sektörünn toplam istihdamının yaklaşık olarak yüzde 40'ı oluşturduğunu ifade eden Güngör, "Bu işletmeler hayatına devam edemezse orada çalışanlar ne olacak? O yüzden mart ayına kadar beklemeden restoran ve kafelerin açılması için formül bulunamaz mı? Kafe ve restoran çalışanları aşılanıp, AVM'lere girildiği gibi HES koduyla belirli sayıda müşteri kabul etme şartıyla bu işletmeler açılamaz mı?" diye sordu.

Yazısının sonunda bir öneri getiren yazar, şunları söyledi:

"Son olarak da bir önerim var.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu çağırsa Türkiye'deki elektrik ve gaz dağıtım şirketlerini, konuşsa...

En azından şu soğuk kış günleri geçene kadar kafe ve restoranlarda çalışıp işsiz kalanların, işletmecilerin elektrik ve gazının kesilmesini önleyip, borçlarından feragat edilecek bir sistem getirse..."