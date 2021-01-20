TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı yaptırdı

Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/otXa2VD7eK