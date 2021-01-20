TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı yaptırdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Şentop aşı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, "Sağlık Bakanlığımızın bir takvimi var. 142 milletvekilinde vaka tespiti yapıldı. Meclis’te yoğun ve yakın çalışma mecburiyetinde arkadaşlarımız. Milletvekilleri de aşılanması gerekenler arasında olması gerekiyor" dedi.
Twitter üzerinden de açıklama yapan Şentop, şu ifadeleri kullandı:
"Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum."
Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/otXa2VD7eK— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 20, 2021
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