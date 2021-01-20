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    Prof. Dr. Oğuztürk: Alkol ve sigara, koronavirüs aşısında negatif etki oluşturuyor

    © Sputnik / Sertac Kayar
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (37)
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    Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Kovid-19 aşısının bağışıklık sisteminde virüse karşı güçlü bağışıklık mekanizması oluşturduğunu söyledi. Oğuztürk, "Ama maalesef alkol negatif etki yaparak aşının etkisinin azalmasına sebebiyet veriyor. Sigaranın da antikorların oluşması aşamasında aşı döneminde negatif bir etkisi olmakta" dedi.

    Ankara Şehir Hastanesi  Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, yaptığı açıklamada Kovid-19 hastalığı ve onun komplikasyonları bakımından alkol alınmasının ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

    "Aşı yapılması tabii ki bağışıklık sisteminde virüse karşı güçlü bağışıklık mekanizmasının oluşmasına sebebiyet verecektir. Ama maalesef alkol negatif etki yaparak aşının etkisinin azalmasına sebebiyet veriyor. Bunu bu şekilde net olarak ifade etmek gerekiyor. Alkolün kötü etkisi sadece Kovid-19 aşısı için geçerli değil, bütün aşıların etkinliği anlamında alkolün negatif bir teshiri olduğunu söyleyebiliriz" diyen Oğuztürk, şunları söyledi:

    "Sputnik V aşısının yapılması öncesinde ve sonrasında da alkol alınmaması anlamında Rus yetkililerin net bir açıklaması var. Pnömokok aşıları için de öyle. Özellikle yaşlılar için fayda sağlayan bu aşıların alkol kullanılmasıyla aşının cevabının bir miktar baskılandığına dair bilimsel verilere sahibiz. Bu anlamda, aşılanacakların aşıyı yaptırmadan önce ve aşıyı yaptırdıktan belli süre sonra kesinlikle alkolden uzak durması gerekiyor. En doğrusu nedir? Azı veya çoğu zararlı olan alkolün yaşamımızın hiçbir döneminde kullanılmaması." 

    'Aşıdan 10 gün önce ve bir ay sonra alkol olmamalı'

    Oğuztürk, aşılama programına dahil kişilerin aşı öncesi ve sonrasında alkol kullanmamasının aşının etkinliği konusunda katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Aşı öncesi ve sonrasında alkol kullanılmaması; antikor düzeyi oluşturarak savaşçı elemanların daha sonra bizim virüsle karşı karşıya kaldığımız zaman savaşmasına katkı sağlayacak bir düzeyde artmasını sağlıyor. İşte bu elemanların, savaşçı elemanların yeterli düzeyde oluşmasını engelleyecek bir negatif etkisi oluyor alkolün. Bu anlamda aşı yaptıracak olan kişilerin aşıdan azami derecede faydalanmaları için yeterli antikor seviyesinin oluşması için aşı yaptırmadan önce ve sonrasında belirli bir dönemde kesinlikle alkolden uzak durmaları gerekiyor. Bu anlamda alkolün tamamen bırakılması en doğru yol olmakla birlikte aşıdan 10 gün öncesi ve 1 ay sonrası kesinlikle alkole yaklaşılmaması gerekiyor. Kesinlikle alkolden uzak durulması gerekiyor, alınmaması gerekiyor. Yoksa aşının bize vereceği faydalı etkinlik anlamında ciddi anlamda düşüş söz konusu olabilir."

    'Sigara oluşmuş olan bağışıklığı baskılar'

    Oğuztürk, sigara kullanan kişilerde de Kovid-19 aşısının etkisinin azalacağını söyleyerek, "Sigaranın zararları ile ilgili bilim dünyasının insanlarımıza bildirdiği birçok sıkıntı var. Sigaranın birçok problemleri bize yaşattığını biliyoruz. Bu anlamda antikorların oluşması aşamasında aşı döneminde negatif bir etkisi olmakta, oluşmuş olan bağışıklığın baskılanmasına sebebiyet verebiliyor. Bu da aşının hem fayda verme konusunda sıkıntı oluşturabilmekte hem de hastalıklara tekrar yakalanma anlamında bir davetiye çıkarmakta. Hem sigara hem alkol için bağımlılık oluşturucu kötü alışkanlıklar. Bu aşamada koronavirüsün sıkıntılı etkilerinden, hasarlarından uzaklaşmak için pandemiden kendimizi kurtarmak için aşı yaptığımız dönemde bu iki zararlı etkenden uzak durmamız, yaşamımız boyunca belki de bu alışkanlıklardan uzak durmamız anlamında katkı sağlayabilir" dedi.

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (37)
    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Aşı, Kovid-19, Hakan Oğuztürk
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