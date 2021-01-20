ANAP Genel Başkanı ‘devlet büyüğü’ kontenjanından Kovid-19 aşısı yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın topluma örnek olmak için ‘devlet büyüklerine’ aşı yaptırma çağrısının ardından aşı yaptıranlar arasına Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de katıldı.
Birgün'ün haberine göre Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'de de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptıran Çelebi, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından hastaneden ayrıldı.
Sağlık Bakanı Koca, topluma örnek olmaları için Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderleri, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı aşı yaptırmaya çağırmıştı. Çağrı kapsamında aşı yaptıran isimler şöyle:
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, parti Meclis’te temsil edilmemesine rağmen dün aşı yaptırmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise aşı için sıralarını bekleyeceklerini duyurmuştu.
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