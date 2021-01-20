ANAP Genel Başkanı ‘devlet büyüğü’ kontenjanından Kovid-19 aşısı yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘devlet büyükleri’nin aşı yaptırarak topluma örnek olması çağrısı ardından aşı olan siyasi parti liderlerine ANAP Genel Başkanı da katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın topluma örnek olmak için ‘devlet büyüklerine’ aşı yaptırma çağrısının ardından aşı yaptıranlar arasına Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de katıldı.

Birgün'ün haberine göre Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'de de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozunu, Ankara Şehir Hastanesi'nde oluşturulan aşı uygulama odasında yaptıran Çelebi, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından hastaneden ayrıldı.

Sağlık Bakanı Koca, topluma örnek olmaları için Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderleri, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı aşı yaptırmaya çağırmıştı. Çağrı kapsamında aşı yaptıran isimler şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise, parti Meclis’te temsil edilmemesine rağmen dün aşı yaptırmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise aşı için sıralarını bekleyeceklerini duyurmuştu.