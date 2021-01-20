HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'a koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere getirilen HES kodu eşleştirmesini yaptırmayanlar Avcılar'da metrobüslere binemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Ocak tarihi itibarıyla HES kodunu kartına eşleştirmeyenlerin toplu taşımı kullanamayacağını açıkladı. Ancak, geçiş dönemi olduğu göz önüne alınarak uygulama esnek tutuldu.

Dün akşam saatlerinden itibaren HES kodu ile İstanbulkartı’nı eşleştirmeyenler metrobüs ve metroların turnikelerinden geçemedi.

Avcılar’daki metrobüs durağına gelen büyük bölümü yabancı uyruklu yolcular uygulamadan habersiz olduklarını belirtirken, bazıları da İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa önündeki İstanbul Kart İşlem Merkezi’ne giderek eşleştirme yaptı.

Turnikelerdeki güvenlik görevlileri de yolculara, bu konuda yapabilecekleri bir şey olmadığını, cep telefonu ile HES kodunun eşleştirilebileceklerini söylediler.

Duraktan ayrılmadan cep telefonlarıyla eşleşme yapmak isteyenler nedeniyle turnike önlerinde yoğunluk oluştu. Aynı yoğunluk Şirinevler’deki metro istasyonunda da görüldü.