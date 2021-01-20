Rus Büyükelçi Yerhov, TTB heyetiyle görüştü: Sputnik V aşısını anlattı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yerhov'un görüşmede Sputnik V aşısı üzerinde ayrıntılı olarak durduğu kaydedildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerkov, Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyetiyle bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Yerhov'un görüşmede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşılarının durumu hakkında konuştuğu ve Sputnik V aşısı üzerinde ayrıntılı olarak durduğu öğrenildi.

Aşının dünyanın bir dizi ülkesinde tescili ve üretimi hakkında bilgi veren Yerhov'un, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladığı kaydedildi.

Büyükelçi A.Erkhov, @ttborgtr heyetini kabul etti. Görüşmede, Erkhov #COVİD’e karşı geliştirilen Rus aşılarının durumu hk konuştu ve #SputnikV aşısı üzerinde ayrıntılı olarak durdu. Aşının dünyanın bir dizi ülkesinde tescili ve üretimi hk bilgi veren Erkhov, sorulara cevap verdi. pic.twitter.com/M4KqsIYPau — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) January 20, 2021

​Sputnik V ile Rusya’nın tamamında yaygın aşılama programı başlatılmış durumda. Klinik testlerde olduğu gibi yaygın aşılama programı başlatılmasının ardından da aşının ciddi ya da beklenmedik bir yan etkisi görülmüş değil.

Aşının etkililik oranıysa sonuçların analizinin yapıldığı son kontrol noktasında yüzde 91.4 olarak tespit edildi.