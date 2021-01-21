Rus doktorlar, yüzde 90 akciğer hasarı olan Kovid-19 hastasını kurtardı

Pskov Bölgesi Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi doktorları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve akciğerleri yüzde 90 oranında hasar gören bir hastayı kurtardı.

Açıklamada, "Koronavirüs hastası olan Pskoviç Valeriy Sokolovskiy, virüsün akciğerlerinin yüzde 90'ını etkilemesine rağmen hayatta kaldı. Bölgesel Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi doktorları günün 24 saati hastanın yaşamı için mücadele etti. Artık iyileşen hastanın önünde uzun bir ömür bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, hastaneye yatırıldığında yüzde 20 civarında olan akciğer hasarı birkaç gün içinde yüzde 90’a çıkan hastaya, hastane yönetimi tarafından özverisi ve tedaviye olan katkılarından dolayı sertifika verildiği belirtildi.