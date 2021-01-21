Brezilya Yüksek Mahkemesi, Sputnik V'nin neden tesciledilmediğine açıklık getirilmesini talep etti

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, ülkenin Sağlık Düzenleme Kurumu'na (ANVISA) Sputnik V koronavirüs aşısının tescil talebinin neden reddedildiğine açıklık getirmesi için 72 saat süre verdi.

G1 portalının aktardığına göre, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi yargıcı Ricardo Lewandowski'nin karar metninde, ANVISA’nın Sputnik V koronavirüs aşısının tescil başvurusunun 'onay sürecinin hangi aşamada olduğunu netleştirmek amacıyla' istenen bilgiyi 72 saat içinde sunması gerektiği belirtiliyor.

Daha önce Brezilya’nın Bahia eyaletinin yönetimi, Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin ithalatına ve tesciline izin verilmesi için ülkenin Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuştu.

ANVISA'nın, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Brezilyalı ilaç şirketi Uniao Quimica'nın Rus aşısının acil kullanımı için yaptıkları başvuruyu, bazı taleplere uyulmadığı gerekçesiyle geri çevirdiği iddia edilmişti.

Sputnik V aşısının Brezilya'da tescilinin reddedildiği haberinin doğruyu yansıtmadığını açıklayan RDIF, düzenleyicinin ek bilgi talep ettiğini, bunun standart prosedür olduğunu ve tescilin reddedildiği anlamına gelmediğini kaydetmişti.

Uniao Quimica ilaç şirketi geçen günlerde, Sputnik V aşısının üretimine başladıklarını duyurmuştu. Rusya'nın Brezilya’ya bu yılın ilk çeyreğinde 10 milyon doz, yılın toplamında ise 150 milyon doz aşı tedarik etmesi öngörülüyor.