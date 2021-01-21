Moskova'da müzeler, kütüphaneler ve çocuk eğlence merkezleri yeniden açılıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 22 Ocak itibarıyla koronavirüs nedeniyle uygulanan bazı tedbirlerin hafifletilmesi yönünde kararname imzaladı. Karara göre, kolejlerin uzaktan faaliyet gösterme zorunluluğu kaldırılıyor, çocuk eğlence merkezleri, spor okulları ve kültür kuruluşlarının çalışmasına izin veriliyor.

Sobyanin, Moskova’daki durumun ‘temkinli bir iyimserlik’ yarattığını belirterek bazı tedbirlerin kaldırılması kararı aldı.

Sobyanin’in imzaladığı kararnameye göre, 22 Ocak’ta kolejler, spor okulları, çocuk bakım merkezleri faaliyet göstermeye devam edecek. Öğrenci ulaşım kartlarındaki bloke de kaldırılacak.

Tiyatrolardaki azami seyirci sayısı yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacak.

Çocuk eğlence merkezlerinin faaliyet kısıtlaması da kaldırılacak. Ancak bu alanlarda bulunan kişi sayısı normal kapasitenin yarısı kadar tutulacak.

Ayrıca müze, kütüphane ve diğer kültürel kuruluşlar da yeniden çalışmaya başlayacak. Buralarda da ziyaretçi sayısının yüzde 50 seviyesinde tutulması isteniyor.

Bununla birlikte bazı tedbirler de hala varlığını koruyacak. Üniversiteler uzaktan eğitime 6 Şubat’a kadar devam edecek. İş yerlerinde personelin en az yüzde 30’un evden çalışması talep ediliyor. Gece kulüpleri, barlar, bowling salonları gibi eğlence yerlerine yönelik kısıtlamalar sürecek. 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı bulunan kişiler de evde kalmaya devam edecek. Ancak aşılanmış olmaları halinde bu kişilerin ulaşım kartlarındaki bloke kaldırılacak.