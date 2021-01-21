Rusya'da günlük vaka sayısında 21 bin 887 artış

Rusya’da 85 bölgede son 24 saatte 21 bin 887 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 3 milyon 655 bin 839’a yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı gün içinde 21 bin 887 artarak 3 milyon 655 bin 839’a çıktı.

Başkent Moskova’da 3458, St. Petersburg’da 3112, Moskova bölgesinde 1092 vaka görüldü.

Gün içinde 612 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 902 kişi iyileşti.

Pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 832’ye, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 54 bin 218’e yükseldi.