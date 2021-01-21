Arjantin Devlet Başkanı Fernandez Sputnik V aşısı yaptırdı

Arjantin haber portalı Razon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Devlet Başkanlığı İdaresi, Alberto Fernandez’in Rus aşısının ilk dozunu aldığını bildirdi. Devlet Başkanı bu sabah Posadas Hastanesi’nde aşılandı” diye yazdı.

Arjantin ilaç düzenleme kurumu dün Sputnik V aşısını 60 yaş üstü insanlar için kullanımına onay vermişti.

Gamaleya’ya teşekkür

Rus Sputnik V koronavirüs aşısını yaptığını bildiren Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, aşıyı geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’ne teşekkür etti.

Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Sputnik V aşısını aldım. Gamaleya Enstitüsü’ne bilimsel çalışmalarından dolayı ve aşıyı ülkemize getirenlere ve ülkemizin tüm sağlık personeline büyük bağlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Aşılama, koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Yapalım bunu” ifadesini kullandı.

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

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