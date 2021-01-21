'Sputnik V aşısının basitleştirilmiş saklama koşulları, aşılama sürecini hızlandıracak'

Rus uzman Dmitriy Kondratyev, Rusya'nın ürettiği Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin basitleştirilmiş saklama koşullarının, aşının çözdürülmesine gerek olmadığı için aşılama sürecini hızlandıracağını söyledi.

Rusya'da faaliyet gösteren özel tıp merkezleri zinciri İnvitro'nun tıbbi direktörü Dmitriy Kondratyev, Sputnik V aşısının saklanması ve taşınmasına yönelik yeni sıcaklık koşullarının, aşının çözdürme ihtiyacının olmaması nedeniyle aşılama sürecini hızlandıracağını kaydetti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, bakanlıklarının Sputnik V aşısının saklama koşullarında yapılacak değişiklikleri onayladığını, aşının bundan böyle 2 ila 8 santigrad derece arasında saklanabileceği ve taşınabileceğini belirtmişti.

Sputnik V aşısının yeni saklama koşullarını değerlendiren Kondratyev, "Kuşkusuz, Sputnik V aşısının saklanması ve taşınmasına yönelik yeni sıcaklık koşulları, aşının taşınması ve kullanılması sürecini bir dereceye kadar basitleştirecektir. Özellikle, hastalar sağlık kuruluşlarında ilacın çözülmesini beklemek zorunda kalmayacak" dedi.

Kondratyev ayrıca, aşının çözülmesinin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü de sözlerine ekledi.

İnvitro özel tıp merkezleri, 19 Ocak’ta Moskova’da toplu aşılamaya başlamıştı. Moskova’daki özel kliniklerde ücretsiz olarak yapılan aşılar Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanıyor.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) iş birliği ile geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi.

Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.