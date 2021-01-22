İspanya'da Kovid-19 vaka sayısında en yüksek günlük artış kaydedildi

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 404 kişinin hayatını kaybettiği, 44 bin 357 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Madrid özerk yönetimi ise Sağlık Bakanlığını 'aşı bittiği' gerekçesiyle eleştirerek, aşı gelene kadar uygulamaya ara verdi.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerine göre dünden bugüne 404 artışla Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 55 bin 41'e çıktı.

Ülkede salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı art arda son iki gündür tespit edildi.

İspanya'da dün 41 bin 576 olan günlük vaka sayısı bugün 44 bin 357'ye çıkarak, toplam vaka sayısı 2 milyon 456 bin 675'e ulaştı.

İspanya'da 10 Aralık'ta 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısı Noel tatilinin ardından her gün yükselerek bugün 795'i buldu.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal gereği gece sokağa çıkma kısıtlamaları, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri artan yeni vakalardan dolayı bazı yerel yönetimler tarafından genişletildi.

Hükümet, mevcut durumda saat 23.00'te yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağını 20.00'ye kadar öne çekilmesi talebine şimdiye kadar olumsuz yanıt verdi. Kastilya ve Leon ile Endülüs gibi bazı özerk yönetim hükümetleri de bölgelerinde yaşayan vatandaşlara tavsiye niteliğinde 'saat 20.00'den sonra sokağa çıkmayın' çağrısı yaptı.

Diğer yandan İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılaması kapsamında şu ana kadar aşı olanların sayısı 1 milyon 200 bini geçti.

Madrid özerk yönetimi ise Sağlık Bakanlığı'nı 'aşı bittiği' gerekçesiyle eleştirerek, aşı gelene kadar uygulamaya ara verdiğini duyurdu.