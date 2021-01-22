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    Maraş dondurmasının erimeden taşınmasını sağlayan kuru buzlar

    Alman aşısı, Maraş dondurması buzuyla taşınıyor

    © DHA
    Koronavirüs salgını
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    Türk Bilim İnsanları tarafında Almanya'da üretilen Kovid-19 aşılarının dağıtımı, ünlü Maraş dondurmasının erimeden taşınmasını sağlayan kuru buzlar yardımıyla yapılıyor. Türk-Alman ortaklı LY-Holding'in Almanya'daki buz üretim tesisinin aynısı Kahramanmaraş'ta da var.

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının taşınmasında da bir Türk'ün imzası var.

    DHA'nın haberine göre yıllar önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden Almanya'ya giden Mehmet, Aziz, Ali, Ali Rıza, Hüseyin ve İsmet Yüzer kardeşlerin 1987'de Alman Bernd Lang ile kurduğu holding bünyesindeki tesiste üretilen kuru buzlar, aşıların taşınmasında kullanılıyor.

    -70 derecede taşınması ve saklanması gereken aşılarda kullanılan kuru buzların derecesi ise -78.

    Günlük 6 ton kuru buz üretiliyor

    Yüzer kardeşler, 2017'nin sonlarında Kahramanmaraş'ta kurulu Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ile birlikte Almanya'daki tesisin benzerini Pazarcık ilçesinde de kurdu.

    Tesiste; sıvı karbondioksit gazı makineler yardımıyla sıkıştırılarak -78 derecedeki kuru buza dönüşüyor. Gıda, tıp, temizlik ve eğlence alanında kullanılan kuru buzu talebe göre 3 farklı şekilde ürettiklerini belirten Sami Kervancıoğlu, tesiste günlük 6 ton kuru buz üretildiğini, bunu ihtiyaca göre 10 tona çıkarabileceklerini söyledi.

    'Talep olursa biz hazırız'

    Tesisi kurmalarında amacın dondurmayı erimeden diğer illere göndermek olduğunu belirten Kervancıoğlu, dondurmacılar dışında diğer gıda sektörleri ve sanayilerden de talep olduğunu kaydetti. Ürettikleri kuru buzu çevre illere de gönderdiklerini belirten Kervancıoğlu, şunları söyledi:

    "Sıvı gazı burada sıkıştırarak buza dönüştürüyoruz. Kuru buz, dondurma şehri olduğu için Kahramanmaraş'ta daha çok dondurmalarda kullanılıyor. Kuru buz sayesinde dondurma 72 saatte kadar erimiyor. Şu anda dünyada bir koronavirüs salgını var ve bu salgın Türkiye'de de devam ediyor. Hem Almanya'da hem diğer ülkelerde aşılamaya geçildi. Yurt dışında bizim Alman ve Türk ortaklarımız İsmet ve Mehmet Yüzer kardeşlerle Almanya'da bu buzu üretiyoruz ve aşıları taşırken de bu buzu kullanıyoruz. Türkiye'de de aşılama başladı ve aşıların taşınması sırasında kuru buza talep olması durumunda bizim tesisimiz buna hazırız. Sağlık Bakanlığımızdan talep gelirse biz hazırız. Buzların taşınması için gerekli teçhizatımız var ve bize de bir görev düşerse bu konuyla bizler her zaman devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın yanındayız, bunların talep olması durumunda sevk etmek için hazır konumda bekliyoruz."

    '3 gün hiç bozulmadan yerine ulaştırabiliriz'

    Kervancıoğlu, kuru buzun insan sağlığına hiçbir zararı olmadığını, ancak -78 derece gibi bir soğukluğa sahip olması nedeniyle temas ettiği bölgelerde yanmalara sebebiyet verebildiğini söyledi. Bu nedenle buzun çıplak elle tutulmaması gerektiğini ifade eden Kervancıoğlu, şöyle konuştu:

    "Kuru buzu Kahramanmaraş'ta üretiyoruz ve burada başka üreten tesislerimiz de yok. Buzu, Türkiye'nin her tarafına da sevk ediyoruz. Bu buz erimiyor, uçup gidiyor, sıvı hale dönmüyor. 72 saat sonra kutuyu açtığınız zaman ürününüz hiç bozulmamış ama ve kutuda da hiç buz kalmamış oluyor ve uçup gittiği için kutuda sıvı da olmuyor. Kuru buzun soğukluğu -78 derece ve en büyük özelliği 72 saate kadar ürünü hiç bozulmadan koruyabiliyor. Talep olması halinde aşıları 3 gün hiç bozulmadan yerine ulaştırabiliriz."
    Etiketler:
    Koronavirüs, Almanya, Aşı, Özlem Türeci, Uğur Şahin, Dondurma, Kahramanmaraş, Sami Kervancıoğlu
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