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    Prof. Dr. İlhan: Yüz yüze eğitim için düşünülen tarih tekrar değerlendirilmeli

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    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların yüz yüze eğitime başlaması hakkında, “15 Şubat tarihini, o tarih yaklaştığında tekrar değerlendirip ona göre yol almak daha doğru olacaktır” dedi.

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, destek kurslarında yüz yüze eğitime geçişi değerlendirdi.

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitime dönüş için ifade ettiği 15 Şubat tarihinin o tarih yaklaşınca yeniden değerlendirilebileceğini, şu an için yorum yapmanın erken olduğunu söyledi.

    Üniversiteler konusuna da değinen Prof. Dr. İlhan, bu konuda her üniversitenin farklı imkanları olduğu için her üniversitenin kendisinin karar vereceğini ancak yaz aylarına kadar, Ramazan Bayramı sonrasında belki yüz yüze eğitimin başlayabileceğini ifade etti.

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. ve 12. sınıflar ile mezun öğrenciler için destek kurslarında yüz yüze eğitime geçilmesi kararını da değerlendiren Prof. Dr. İlhan, şu ifadeleri kullandı:

    "Tabii bu çocuklarımız sınava girecek çocuklarımız. Gerçekten destek olunması gerekiyor, uzaktan ya da yüz yüze olarak. O yüzden bunu biraz daha okulların açılmasından farklı düşünmek gerekiyor. Ama şu an zaten Milli Eğitim Bakanımız 15 Şubat gibi bir tarih olarak medyaya bir açıklama yaptı. 15 Şubat tarihini, o tarih yaklaştığında tekrar değerlendirip ona göre yol almak daha doğru olacaktır."

    'Aşılamaya göre karar vermek daha doğru'

    Okulların açılmasının öğretmenlerin aşılanması ile eş zamanlı olmasının daha doğru olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "Okullar açılırsa da önce kademeleri olarak daha küçük sınıflardan, ilkokul 1'lerden, 2'lerden, sonra sınava girecek çocuklardan başlayarak gitmek daha doğru olacaktır. Şu an 15 Şubat tarihini değerlendirmek için biraz erken. Bir hedef olarak tabii ki olabilir. Ama şubat başı rakamlara, vaka sayısındaki gidişe, hasta sayısındaki gidişe, aşılamaya göre karar vermek daha doğru. Hem de zaten öğretmenlerimizin aşılaması ikinci grupta yer alıyor. İkisi eş zamanlı olursa sanki daha az hasarla atlatılabilir süreç düşüncesindeyim" diye konuştu.

    'Her üniversite kendisi bağımsız karar vereceği için şu an bir yorum yapmak açıkçası zor'

    Üniversite öğrencilerinin de bu konuda taleplerinin olduğunu ancak her üniversitenin kendi şartlarının farklı olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi:

    "Tüm üniversitelerin akademik ve idari personelini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bir arada çalışıyoruz. Araştırma görevlisinden memur arkadaşımıza, temizlik görevlimize, profesörümüze kadar bir sistem söz konusu olacak aşılamada. Burada tabii üniversiteler halihazırda açık biliyorsunuz. Çevrimiçi eğitim verenler var, yüz yüze eğitim verenler var, tıp son sınıflar her yerde devam ediyor, bunu söylemek gerekiyor. Biz tıp fakültelerinde stajyer doktorlarımızı nisan, mayıs aylarında başlatacağız. Ama her üniversitenin, hatta her fakültenin kendi programı dahilinde program öncelikleri, üniversitenin çevrimiçi yeterlilikleri, kapasitesiyle karar vermesi gereken bir süreç bu. Yani her üniversite kendisi bağımsız karar vereceği için şu an bir yorum yapmak açıkçası zor."
    'Yaz döneminde tatil yapılacak diye bir şey zorunlu değil'

    Üniversitelerin belki Ramazan Bayramı sonrasında yüz yüze eğitime dönebileceğini söyleyen İlhan, "Benim kişisel gözlemim şu; uygulamalı olan bölümlerin bu döneminde de biraz daha çevrimiçi olarak devam edip, yaz dönemine doğru, bayram sonrası bu uygulamaları yapması uygun olabilir. Zira bunun önünde bir engel yok. Yaz döneminde de eğitim yapılabilir. Yaz döneminde tatil yapılacak diye bir şey zorunlu değil. Biz örneğin önlemlerimizi buna göre aldık. Yaz döneminde stajyer doktorlarımız, diğer temel tıpta okuyan arkadaşlarımız devam edecekler eğitimlerine. Diğer fakültelerin de buna göre planlamalarını yaptıkları bilgisine sahibim" açıklamasını yaptı.

    Etiketler:
    Yüz yüze eğitim, Mustafa Necmi İlhan, Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı
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