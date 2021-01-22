Tokat’ta, 10 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle, tarama yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede Tokat merkezde sekiz, Niksar ilçesinde ise iki hastaya yapılan testte mutasyona uğramış koronavirüsü tespit edildi.

Mutasyona uğramış virüs tespit edilen hastalar, evlerinde izole edilerek tedavilerine başlandı.

Hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.