Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 40 milyon doza yakın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı tedarik edeceklerini duyurdu.