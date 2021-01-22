Belçika hükümeti 'gerekli olmayan' seyahatleri yasaklıyor

Belçika'da federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla ülkeye 'gerekli olmayan' giriş ve çıkışları yasaklama kararı aldı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, yasağın 27 Ocak'tan 1 Mart'a kadar geçerli olacağını, ülkeye girenlerin veya ülkeden çıkmak isteyenlerin seyahatlerinin mutlaka gerekli olduğunu kanıtlamak mecburiyetinde kalacaklarını bildirdi.

Koronavirüsün yeni tespit edilen türleriyle mücadele için bu tedbirleri aldıklarını aktaran De Croo, üçüncü dalgadan ancak bu şekilde korunabileceklerini söyledi.

Yasak kararının 'sınırları kapatmak' anlamına gelmediğini vurgulayan De Croo, "Ülkenin etrafına duvar örmüyoruz. Gelişler ve gidişler hala mümkün ancak bunların iyi bir sebebi olmalı" dedi.

Bazı istisnalar bulunuyor

Belçika'nın mecburi olmayan seyahatlere getirdiği yasağın bazı istisnaları kapsamayacağı belirtildi. Bu istisnaları ise iş seyahatleri, bakıma ihtiyacı bulunan kişiye yardım edilmesi, eğitim için yapılacak seyahatler, hastalık veya bir yakının vefatı gibi ailevi sebepler, ayrılmış ve farklı ülkelerde yaşayan anne-babaların çocuklarını ziyareti gibi durumlar oluşturuyor.

Komşu bir ülkede yaşayıp her gün çalıştığı işine gitmek için sınırı geçmek zorunda olanlar da istisna kapsamında olacak.

Belçika hükümetinin aldığı diğer kararlar arasında pazartesi gününden itibaren İngiltere, Güney Afrika ve Güney Amerika'dan ülkeye gelecek herkesin 10 gün karantinaya girmesi ve gelişlerinin 1. ve 7. gününde test yaptırma zorunluluğu da bulunuyor.

Kovid-19 testi pozitif çıkan herkesin bundan böyle 7 gün yerine 10 gün izolasyonda kalması gerekecek.

Belçika genelindeki berberler, kuaför salonları, güzellik merkezleri gibi iş yerleri de yeni vaka sayılarında ciddi artış olmazsa 13 Şubat'tan itibaren açılabilecek. Bu konudaki kesin karar şubat başında verilecek. Bu tür iş yerleri ekim ortasından beri kapalı tutuluyordu.

Avrupa'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden 11 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar 687 bin kişi virüse yakalandı, bu kişilerin 20 bin 620'si hayatını kaybetti.

İkinci dalganın yaşandığı ekimden bu yana ülkedeki restoran, bar ve kafeler kapalı durumda. Ülkede saat 22.00'den sabaha kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğu bulunuyor.