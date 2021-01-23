Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi, 144 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı koronavirüse ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 856 yeni vaka tespit edilirken, 144 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1962 oldu, 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi.