Koronavirüse karşı 'büyülü iksir' içen Sri Lanka Sağlık Bakanı Kovid-19'a yakalandı

Sri Lanka’da bir büyücünün koronavirüse karşı geliştirdiği “büyülü iksiri” içerek virüse karşı ömür boyu bağışıklık kazandığını iddia eden Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi Kovid-19’a yakalandı.

Sri Lanka Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi, bir büyücü tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen 'büyülü iksiri' içerek virüse karşı ömür boyu bağışıklık kazandığını iddia ederek, halka da söz konusu iksiri kullanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı, Wanniarachchi’nin korona virüse yakalandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Wanniarachchi’nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedaviye alındığı aktarıldı.

Pavithra Wanniarachchi had publically consumed and endorsed a magic potion, later revealed to contain honey and nutmeg, manufactured by a sorcerer who claimed it worked as a life-long inoculation against the virus.https://t.co/UVLPc4hroF — WION (@WIONews) January 23, 2021

Wanniarachi’nin büyülü iksire yönelik açıklamalarının ardından binlerce kişi, iksir alabilmek için iksiri geliştiren büyücünün yaşadığı Kegalle kentine akın etmişti.

Sri Lanka, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermişti. İlk dozların ülkeye önümüzdeki hafta ulaşması bekleniyor. Öte yandan Wanniarachchi, Sri Lanka’da koronavirüse yakalanan 4. bakan oldu.