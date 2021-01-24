'Moskova'daki gösterilere katılan Kovid-19 bulaşmış 19 kişi var'

Moskova Koronavirüsle Mücadele Merkezi, başkentte Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için düzenlenen izinsiz gösterilere katılan eylemciler arsında koronavirüs hastası 19 kişinin bulunduğunu belirtti.

Telegram hesabından yapılan açıkalamada, "Sosyal İzleme Sistemi’ne göre, Puşkin Meydanı'ndaki izinsiz gösterilerde Kovid-19 bulaşmış 19 kişi bulunuyor" denildi.

Açıklamada, bu kişilere karşı 'karantina ve zorunlu tecrit rejimini ihlalden' işlem başlatıldığı kaydedildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova İdaresi’nden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, izinsiz gösterilere yaklaşık 4 bin kişi katılıyor.