'Geçmiş enfeksiyonlar sonucu oluşan bağışıklık sistemi Kovid-19 ile savaşmaya yardımcı olabilecek'

Kuzey Arizona Üniversitesi ve Translasyonel Genomik Araştırma Enstitüsü'nden bir grup Amerikalı bilim insanı, geçmiş koronavirüs enfeksiyonları sonucu oluşan bağışıklık sisteminin SARS CoV-2 ile savaşmaya yardımcı olabileceğini belirtti.

MERS-CoV ve SARS-CoV-1'in yanı sıra ölümcül olmayan diğer dört koronavirüs türüne karşı bağışıklık tepkisini inceleyen bilim insanları, SARS-CoV-2’nin mevcut pandemiden önce geçirilen hastalık neticesinde oluşan antikorların reaksiyonunu tetikleyebileceği sonucuna ulaştı.

Araştırma ekibinden bulaşıcı hastalıklar uzmanı John Altin, antikorların yeni koronavirüs unsurlarına bağlanabileceğini ve buna verilen bağışıklık tepkisinin, virüsün diğer suşlarıyla temastan yardım alabileceğini belirtti.

Altin, "Bu, virüse karşı önceden oluşan ve bir dereceye kadar bağışıklığımız olabileceği anlamına gelir" dedi.

Bilim insanları tarafından elde edilen verilerin, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine, iyileşen hastaların plazmasının etkinliğinin değerlendirilmesine, Kovid-19 ve mutasyonlarına karşı yeni aşılar veya diğer koruma yöntemlerinin geliştirmelerine yardımcı olacağı belirtildi.