Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu. pic.twitter.com/CzgHZJx4ep