Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama süreci devam ediyor.
Geçen cumartesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz" diyerek söz ettiği aşı haritası aktif hale getirildi.
25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla aşı haritası erişime açıldı.
Türkiye'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.
1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu. pic.twitter.com/CzgHZJx4ep— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 23, 2021
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