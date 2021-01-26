Rus bulaşıcı hastalıklar uzmanı Malışev: Ülke nüfusunun yüzde 70’ini yaz sonuna kadar aşılayabiliriz

Rus bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Nikolay Malışev, Rusya nüfusunun yüzde 60-70’inin hazirana kadar veya yaz sonuna kadar aşılanabileceğini, bu rakama ulaştıktan sonra kısıtlamaların bir kısmının kaldırılabileceğini söyledi.

Rus bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Nikolay Malışev, ülkede devam eden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın basın merkezinde konuşan Malışev, açıklamasında "Yılın ikinci yarısına kadar, belki de yaz sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 60-70’i aşılanmış olacak veya hastalanıp antikor sahibi olacak. Bu rakama ulaşıldığında kısıtlamaların büyük bir kısmının kaldırılabileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Malışev, bağışıklığa sahip insan sayısının henüz yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle aşılamanın, maske takma ve sosyal mesafe koruma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını da sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, kısıtlamaların kaldırılması için ihtiyaç duyulan aşılanmış kişi sayısının, hastalık geçiren ve çocuklar dışında, 68 milyon 600 bin veya ülke nüfusunun yüzde 60'ı olduğunu açıklamıştı.