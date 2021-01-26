Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 422 şahsa toplam 596 bin 887 lira para cezası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Balıkesir Valiliğinden alınan bilgiye göre, bu hafta sonu da Balıkesir’de 22.01.2021 Cuma günü saat 21.00 ile 25.01.2021 Pazartesi günü saat 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamalara uymayan 422 şahsa toplam 596 bin 887 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.