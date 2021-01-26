Hint büyükelçi Sputnik V aşısı oldu: 'Hindistan, Rus aşısını birkaç hafta içinde tescil edecek'

Hindistan'ın Moskova Büyükelçisi Benkateş Varma, Sputnik V aşısı olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini söyledi. Elçinin sözlerine göre Rus aşısı Hindistan'da birkaç hafta içinde tescil edilecek.

Hindistan'ın Moskova Büyükelçisi Benkateş Varma, Sputnik V aşısı olduğunu bildirdi.

Sputnik'e demeç veren Varma, "Geçen hafta Sputnik V aşısının ilk dozunu vurdurdum. Kendimi son derece iyi hissediyorum" dedi.

Bu arada Varma, Sputnik V'nin Hindistan'da faz 3 testlerinin ardından tescil edileceğini, bunun birkaç hafta içinde gerçekleşeceğini belirtti.

Pandemi koşullarında Rusya ile Hindistan arasında aşı da dahil olmak üzere sağlık alanındaki iş birliğinin çok iyi seviyede olduğunu kaydeden Varma, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Hint şirketlerin düzenli olarak temas kurduğunun altını çizdi.

Varma, "Sputnik V testlerinin ilk iki fazı başarıyla tamamlandı. Faz 3 testleri başladı. Faz 3 tamamlandığında aşı tescil edilecek ve Hindistan'da uygulanmak üzere üretimine başlanacak. Sanırım bu, birkaç hafta içinde gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

RDIF'nin Hint şirketlerle aşının Rusya ve üçüncü ülkelere sevk edilmek üzere Hindistan'da üretimi konusunda iş birliği yaptığını da anımsatan Varma, bu iş birliğinin başarıyla devam ettiğini ekledi.