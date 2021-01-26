Normalleşme için ilk hedef 12 milyon aşılama

Kısıtlamaların esnetilmesi tartışılırken, vaka sayısı kadar aşılanma oranlarının da dikkate alınması istendi. Aşı takvimine göre sağlıkçılar, 65 yaş üstü, asker, polis ve öğretmenlerin de aralarında olduğu ‘riskli ve hareketli’ 12 milyon kişi, martın ilk haftasına kadar aşılanırsa gevşeme kararları daha kolay alınacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ya da esnetilmesinde vaka sayısı kadar aşılama oranının da dikkate alınacağı belirtildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığı bilgilere göre, tüm planlar beklenen aşıların gelmesi, hazırlanması ve öncelikli kitlelere yapılmasına göre belirleniyor.

Hükümette yapılan hesaplamalara göre, ikinci parti olarak gelen 6.5 milyon aşının, hazırlanıp kitlelere uygulanmaya başlaması için en kısa olasılıkla 15 gün gerekecek.

Bu, şubat ayının ikinci haftasını bulacak. İkinci parti aşılamayla, ilk 3 milyon dozla beraber, şubat sonuna kadar 6 milyon kişinin aşılanması tamamlanabilecek.

15 gün içinde 10 milyon aşı daha gelecek

Yapılan plan işlerse, 15 gün içinde 10 milyon aşı daha gelecek. Bu aşıların kitlelere yapılması da mart ayının başını bulacak. Bu takvime göre, 20 milyona yakın aşı, ikinci tur aşılanmalar da hesaba katıldığında en fazla 15 milyon kişiye yapılmış olacak. Bu da 'öncelikli, hareketli ve riskli' kitlelerin aşılanmasına yetecek.

Önce 'riski ve hareketli' kitle

Daha önce açıklandığı gibi risk grupları ve hareketli olan kitlelerin aşılanmasına öncelik verileceği için koronavirüsün bulaşması ve kitlelere yayılması da azaltılmış olacak.

Verilen bilgiye göre, ikinci dozları yapılacak olan yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı, 8 milyon 65 yaş üstü, 1 milyon emniyet mensubu, 1 milyon TSK mensubu, 1 milyon öğretmenin aşılanmasına öncelik verildiğinde, 12 milyon kişiden oluşan ilk hedef kitlenin aşılanması tamamlanmış olacak.

Normalleşmede iki farklı görüş

Hükümette yapılan değerlendirmelerde, farklı iki görüş bulunuyor: