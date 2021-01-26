Malezya, 6.4 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

Malezya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 6.4 milyon doz Rus Sputnik V aşısı satın almak için yerel bir şirketle anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Malezya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre yerel Duopharma ilaç şirketi yapılan anlaşma çerçevesinde hükümete 6.4 milyon doz Sputnik V aşısı tedarik edecek.

Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının iki doz halinde uygulandığı düşünülürse tedarik edilecek bu miktar 3 milyonu aşkın Malezya vatandaşının koronavirüse karşı korunmasına yardımcı olacak.

Malezya tarafı ile yapılan aşı anlaşmasına dair şimdilik Rusya’dan resmi bir açıklama gelmiş değil.

Bunun yanında Malezya’daki Pharmaniaga Berhad ilaç şirketinin de hükümete 12 milyon doz Sinovac aşısı tedarik edeceği açıklandı.