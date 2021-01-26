Muraşko: Rusya'da Kovid-19 hastalarının sayısı yılın başından bu yana yüzde 11 azaldı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'da Kovid-19 vakalarında olumlu bir eğilim gözlendiğini, hasta sayısının yılın başından bu yana yüzde 11 azaldığını söyledi.

Rusya Hükümeti Koordinasyon Konseyi Başkanlığı'nın koronavirüsle mücadele toplantısında konuşan Muraşko, “Gözlem altındaki hasta sayısı bu yıl yüzde 11 azaldı, bu olumlu bir eğilim. Resüsitasyon korumasına ihtiyaç duyan hasta sayısında da yüzde 10 azalma var” dedi.

Muraşko, hastaların yüzde 80’inin ayakta tedavi gördüğünü ve yatakların (250 bin) doluluk oranının yüzde 70’in biraz üzerinde olduğunu belirterek, “Bulaşıcı olmayan hastalıklar da dahil olmak üzere bir dizi sağlık kuruluşunun, yatakların normal bakım hizmetlerine geri dönüşü başladı” ifadelerini kullandı.