Ukrayna Başbakanı Şmıgal: 30 milyon doz Kovid-19 aşısı için sözleşme imzalama aşamasındayız

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, hükümetin 30 milyon dozdan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için sözleşme imzalama aşamasında olduğunu duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, hükümetin 30 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı için sözleşme imzalama aşamasında olduğunu ve bazı sözleşmelerin de imzalandığını söyledi.

ICTV televizyonuna konuşan Şmıgal, "Bu yıl herkese yetecek kadar aşı olacak. Bugün, 30 milyondan fazla doz için fiilen imzalanmış olan ve imzalanma aşamasında bulunan sözleşmelerimiz var" dedi.

Şmıgal, ulusal aşılama planına göre belirlenen sıraya titizlikle uyulacağını ve aşılamanın şubat ayında başlayacağını kaydetti.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalılara 'önde gelen şirketlerin ürettiği' 1 milyon doz Kovid-19 aşısı alımı sözü vermiş, ancak bunların hangi şirketler olduğunu belirtmemişti.

Zelenskiy, Ukrayna'da sertleştirilen tedbirler sonucunda iyileşenlerin sayısının hasta sayısını geçtiğine vurgu yaparak, bu dönemde 14 bin ek yatak takviyesi yapılmasının ardından toplam yatak kapasitesinin 70 bine ulaştığını ve bunlardan yüzde 70'inin boş olduğunu ifade etmişti.