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    COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2.3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor

    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Koronavirüs salgını
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    GAVI Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, COVAX kapsamında yıl sonuna kadar 1.8 milyar dozu düşük gelirli ülkeler olmak üzere dünya genelinde 2.3 milyar doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtmayı planladıklarını söyledi.

    Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği'nin (ACANU) düzenlediği basın toplantında, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılmasını hedefleyen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimine ilişkin açıklamalar yaptı.

    ABD'nin de COVAX'a katılacağını açıklamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Berkley, şimdiye kadar 190 ülkenin COVAX üyesi olduğunu anımsattı.

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
    © REUTERS / POOL
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    Berkley, 2021 sonuna kadar COVAX kapsamında 2.3 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtmayı planladıklarını belirterek, "Bunların 700 milyon dozu Afrika ülkelerine olmak üzere 1.8 milyar dozu düşük gelirli ülkelerin hükümetlerine hiçbir ücret ödemen sunulabilecek" dedi.

    Dünyadaki düşük gelirli tüm ülkelerde başta sağlık çalışanları ve en savunmasız durumdaki risk gruplarının yüzde 20'sini aşılamayı planladıklarını vurgulayan Berkley, bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

    Berkley, COVAX vasıtasıyla aşıların temin edilmesi ve teslimatlarının desteklenmesi için gereken en az 8 milyar dolarlık fonun 6 milyar dolarını tedarik ettiklerini sözlerine ekledi.

    Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamalarda, COVAX kapsamında yıl sonuna kadar dünya genelinde 2 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtılması hedeflendiği bildirilmişti.

    Anthony Fauci
    © AFP 2020
    ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılama programına katılıyor
    DSÖ'den 'aşırı milliyetçiliği' uyarısı

    Öte yandan, DSÖ'nün 148. Yönetim Kurulu toplantısının kapanışında konuşan Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'aşı milliyetçiliği' konusundaki uyarılarını sürdürdü.

    Ghebreyesus, "Şu an dünyanın az gelişmiş ülkeleri (aşıları) izliyor ve beklerken, zengin ülkelerde aşılamalar devam ediyor. Her geçen gün dünyanın zenginleri ve yoksulları arasındaki uçurum daha da büyüyor" ifadelerini kullandı.

    DSÖ, GAVI ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından yürütülen ortak girişimle Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

    Etiketler:
    Aşılama, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dağıtım, COVAX, Koronavirüs aşısı, GAVI
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