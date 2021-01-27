Rusya Başbakanı Mişustin: Moskova ve Minsk Rus koronavirüs aşısını Belarus'ta ortak üretecek

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova ve Minsk’in Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen Rus aşısının Belarus’ta ortak üretilmesi için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova'da Belaruslu mevkidaşı Roman Golovçenko ile bir araya gelerek, Moskova ve Minsk'in Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Belarus'ta ortak üretilmesi için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Rusya ve Belarus’un koronavirüsle mücadelede aldıkları ortak önlemlere dikkat çeken Mişustin, şunları söyledi:

"4 Ocak'ta koronavirüs enfeksiyonunun teşhis edilmesi için kullanılan test kitlerinden bir parti daha teslim ettik ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Grigoryeviç Lukaşenko'nun aldıkları karar doğrultusunda Belarus'ta koronavirüs aşısı için ortak üretim oluşturuluyor."

Belarus Başbakanı Golovçenko daha önce, ülkeye mikrobiyoloji ve eczacılık alanında yeni yetkinlikler kazandırılmak üzere Rus aşısının Belarus'taki üretiminin yakın gelecekte kademeli olarak yerelleştirilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Dmitriy Mezentsev ise Sputnik V aşısının ortak üretimine şubat-mart aylarında geçilmesi beklendiğini, ayrıca Belarus tarafı ile Rus aşısının ocak-mart döneminde ülkeye tedariki ile ilgili kontratların da hazır olduğunu duyurmuştu.