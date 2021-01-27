Rus doktordan obezite hastalığı olanlara 'koronavirüs aşısı yaptırın' çağrısı

Rus Nation News sitesinin haberine göre uzman doktor İrina Dobretsova, obezite hastalığı olan vatandaşlara mutlaka koronavirüs aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Obezite hastası olan ve kısa boyunlu erkeklerin daha çok hastalandıkları ve daha sık öldükleri için birincil derecede risk altında olduklarına dikkat çeken Dobretsova, obezitenin kişide diğer kronik hastalıkların da görülebileceğine işaret ettiğine dikkat çekti.

Dr. Dobretsova, 65 yaşın üzerindeki vatandaşların ve 40’ın üzerinde şekeri yüksek seviyede olanların aşılanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Rus uzman, arteriyel hipertansiyon ve diğer kronik hastalıkları olan kişilerin de yüksek risk grubunda yer aldıklarını ifade etti.

Daha önce Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, Sputnik’e demecinde koronavirüs aşısını yaptıran kişilerin Kovid-19’a yakalanabileceklerini, ancak hastalığı daha hafif ve komplikasyonsuz geçireceklerini söylemişti.