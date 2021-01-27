DSÖ: İngiltere kaynaklı Kovid-19 mutasyonu 70 ülkeye, Güney Afrika mutasyonu ise 31 ülkeye yayıldı

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 varyantının şu anda 70 ülkeye yayıldığını ve Güney Afrika kaynaklı Kovid-19 mutasyonunun ise 31 ülkede görüldüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı son açıklamada, İngiltere'de ilk kez görülen yeni ve daha bulaşıcı Kovid-19 mutasyonunun şu anda 70 ülkeye yayıldığını yayıldığını belirtti.

Son güncellemelere göre, Güney Afrika'da bulunan virüs varyantının ise geçen hafta sekiz ülkeye daha yayıldığı ve şu anda 31 ülkede mevcut olduğunu açıklandı.

Bu arada Brezilya'da keşfedilen bir başka varyant ise sekiz ülkeye yayılmıştı.