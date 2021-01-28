Moskova'nın bütçesi 2020'de salgın nedeniyle 700 milyar ruble kaybetti

Moskova Belediye Başkanlığı'nın ekonomi politikası ve mülkiyet-arazi ilişkilerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Vladimir Yefimov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başkente verdiği zararın maliyetini açıkladı.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Yefimov, "Bütçe için geçen yılın sonuçlarını değerlendirecek olursak pandemi yüzünden yaklaşık 700 milyar ruble kaybettik" ifadelerini kullandı.

700 milyar rubleden 200 milyarlık kısmının bütçe geliri hanesinden eksildiğini belirten Yefimov, yaklaşık 300 milyar rublenin pandemi sonuçlarını ortadan kaldırmak, sağlık kuruluşları ve kişisel koruma ekipmanının alımı için yapılan harcama olduğunu belirterek "Yaklaşık 200 milyar ruble de belediyenin harcayamadığı fonlar, bütçe fonu yetersizliği nedeniyle ertelenen harcamalar" dedi.