Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaleti Rus Sputnik V aşısını almaya hazır

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaleti valisi Eduardo Leite, Rus Sputnik V koronavirüs aşısını almaya hazır olduklarını söyledi.

Brezilya basınına göre, Rio Grande do Sul eyaletinin, Uniao Quimica şirketi tarafından Brezilya'da üretilen Sputnik V aşısını alması bekleniyor.

Vali Eduardo Leite, belirli koşullar altında Sputnik V aşısını satın almaya hazır olduğunu teyit eden bir niyet protokolü imzaladı. Bunun yapılabilmesi için aşının önce Brezilya’daki ilgili kurumdan onay alması gerekiyor.

Devlet yetkililerinin ülke genelinde uygulanacak bir aşı planı için tüm dozların alınması talebi bulunmuyorsa, eyalet makamları bağımsız olarak aşı dozlarını alabilecek.