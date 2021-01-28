'Kovid-19 aşısının birinci ve ikinci bileşeni arasındaki ara 6 hafta olabilir'

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Gorelov, Kovid-19 aşısının birinci ve ikinci bileşeni arasındaki aşılama aralığının 6 hafta kadar olabileceğini, uzun ara nedeniyle aşılamanın durdurulmasına gerek olmadığını söyledi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, Kovid-19 aşısının birinci ve ikinci bileşeni arasındaki aşılama aralığının maksimum 6 hafta kadar olabileceğini, uzun ara nedeniyle aşılamanın durdurulmasına gerek olmadığını kaydetti.

'Kovid-19: İnsanlığa yeni tehdit' başlıklı seminerde konuşan Gorelov, 'ilk aşılamadan sonra 28 günden fazla zaman geçmesi durumunda aşısının ikinci bileşenini almanın gerekli olup olmadığı' yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Aslında genel olarak kabul edilen 14-21 günlük koridora bağlı kalmalıyız, ancak aynı zamanda aşılamaya devam etmemiz gerekiyor, çünkü bugüne kadar yayınlanan yabancı verilere göre aralık maksimum 6 haftaya kadar çıkabilir, ardından ikinci doz uygulanır ve her şey olağan senaryoya göre işler."

Şu anda Rusya vatandaşları Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen ve ilk tescilli aşı olan Sputnik V ile aşılanıyor.

Ayrıca, Rospotrebnadzor bünyesindeki Vektör Merkezi'nin geliştirdiği tescilli ikinci aşı olan EpiVakKorona da sivil dolaşıma sokuldu, ancak büyük ölçekli üretiminin şubat ayında başlaması bekleniyor.