Kovid-19'da ölüm riskini artıran faktör bulundu

Journal of Clinical Investigation dergisinde çıkan yazıya göre, İsveçli bilim insanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm riskini artıran faktörü tespit etti.

Miyeloid kökenli M-MDSC baskılayıcı hücrelerin, vücudu virüslere karşı savunan T-hücrelerinin etkinliğini baskıladığı ifade edilen yazıda, Stockholm merkezli Karolinska Enstitüsü'nden araştırmacıların, Kovid-19'u hafif geçiren veya komplikasyonlardan ölen 147 hastadan alınan kan ve sürüntü örneklerini incelediği ve sonuçları sağlıklı insanların ya da grip hastalarının göstergeleriyle karşılaştırdığı ifade edildi.

Kovid-19’u hafif seyreden insanlara göre ağır hastaların kanında M-MDSC seviyesinin önemli ölçüde arttığı tespit edildi. Ayrıca tüm hastaların kanında T-hücreleri çok daha azdı.

Bilim insanlarına göre, yeni hastalanan birinin kanında M-MDSC hücre sayısının yüksek olması ağır komplikasyonların ortaya çıkma ihtimalini artırıyor.