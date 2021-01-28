ABD'de Kovid-19'un Güney Afrika mutasyonu tespit edildi

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni mutasyonları dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, virüsün Güney Afrika mutasyonu ilk kez ABD'de görüldüğü bildirildi.

Güney Carolina eyaletinde yapılan PCR testlerinde, 2 yetişkin pozitif vakada Kovid-19'un Güney Afrika mutasyonu olan 'B.1.351' tespit edildi.

Bununla birlikte sözgelimi vakalardan ilkinin, dün ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından doğrulandığı, ikinci vakanın da eyalet halk sağlık merkezinde geçmiş son birkaç haftanın test sonuçlarının kontrolü sırasında tespit edildiği bilgisi verildi.

Güney Carolina Sağlık ve Çevre Kontrolü Departmanı (SC DHEC) tarafından yapılan açıklamada, her iki vakanın bilinen bir seyahat geçmişi ya da teması olmadığı kaydedildi.

Kovid-19'un B.1.351 olarak da bilinen mutasyonu, virüsün diğer türlerine göre daha fazla bulaşıcı olması ve antikorlar tarafından sağlanan bağışıklığa karşı daha dayanıklı olması ülke genelinde endişeye neden oldu.

SC DHEC'in geçici halk sağlığı müdürü Dr. Brannon Traxler, açıklamsında "Sars-CoV-2 mutasyonunun eyaletimize gelişi, tüm Güney Carolina halkına bu ölümcül virüse karşı mücadelenin bitmiş olmaktan çok uzak olduğuna dair önemli bir hatırlatmadır" ifadelerini kullandı.