'Moskova'da ayda 11 milyon doza kadar Sputnik V aşısı üretilebilecek'

Moskova Belediye Başkanlığı'nın ekonomi politikası ve mülkiyet-arazi ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Vladimir Yefimov, Technopolis Moskova Özel Ekonomik Bölgesi'nde (OEZ) ayda yaklaşık 11 milyon doz Sputnik V aşısının üretilebileceğini kaydetti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Yefimov, "Kentte faaliyet gösteren Technopolis Moskova Özel Ekonomik Bölgesi'nde, yaklaşık üç ay gibi görülmemiş derecede kısa bir sürede, ‘R-Farm’ şirketi ile birlikte tam bir üretim döngüsünü hedefleyen modern bir aşı üretimi tesisi kurduk. Uygun biyolojik materyalin yetiştirilmesinden başlayarak, uygun ambalajlamaya kadar. Şubat ayı sonunda ilk emtia partilerinin piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Bu tesisin maksimum üretim kapasitesinden hareketle, aylık 11 milyon doz aşı üretilebileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Tesisin tam üretim kapasitesine ulaşmasının biraz zaman alacağını belirten Yefimov, yine de yetkililerin önümüzdeki aylarda birkaç milyon doz aşı üretilmesini beklediğini, üretici şirketin de ürettiği aşıları ayrıca ihraç etmeyi planladığını ifade etti.

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V aşısı, daha önce İran, Cezayir, Arjantin, Belarus, Bolivya, Macaristan, Sırbistan, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan'da onaylanmıştı.

Aşının üretimini finanse eden Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na (RDIF) göre, şu ana kadar 30'dan fazla ülke Sputnik V’ye ilgi gösterdi.