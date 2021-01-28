New York'taki bakımevlerinde Kovid-19 ölümlerinin yaklaşık yarısı rapor edilmiş

ABD’de New York Eyaleti Sağlık Departmanı'nın, bakımevlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümleri yüzde 50'ye varan oranlarda daha az rapor ettiği bildirildi.

New York Başsavcılığı'nın yayınladığı 76 sayfalık raporda, eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50’ye varan oranda az göstermekle eleştirildi.

Başsavcılığın, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlattığı incelemeler sırasında buralarda görülen ölümlerle sağlık departmanı verileri arasındaki farkları tespit ettiği kaydedildi. Halen 20’den fazla bakımevinde bununla ilgili araştırmanın sürdüğü de kaydedildi.

New York’taki Kovid-19 ölümlerinin yüzde 70’inin 70 yaş ve üstü kesimden olduğu bilgisi paylaşılırken New York Valiliğinden ise konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometers’a göre New York, ABD'de eyaletler arasında ölü sayısında yaklaşık 43 bin ile ilk sırada, vaka sayısında 1.4 milyonla 4. sırada yer alıyor.