Afrika'da nüfusun yüzde 20'sine yıl sonuna kadar Kovid-19 aşısı yapılacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Aşılama Koordinatörü Richard Mihigo, basına yaptığı açıklamada, kıtadaki ülkelerin düşük ekonomik gelirleri nedeniyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama sürecinin yetersiz olabileceği uyarısı yaptı.

Mihigo, "Bu yılın sonuna kadar Afrika kıtasının yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapılması planlanıyor" dedi.

Yıl sonuna kadar 600 milyon doz aşı almayı planladıklarını kaydeden Mihigo, satın alınmış 270 milyon doz aşıya ek olarak 400 milyon doz aşının da güvence altına alındığını belirtti.

Şimdiye kadar 3.4 milyon vakanın görüldüğü kıtada, kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için 1.3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.