Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: 8.2 milyon doz Kovid-19 aşısı üretildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Rusya’da bugüne kadar 8 milyon 200 bin doz Kovid-19 aşısının üretildiğini, 2 milyon 700 bin dozun bölgelerdeki sağlık kuruluşlarına teslim edildiğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, “Bugüne kadar toplamda 8 milyon 200 bin doz üretildi. Vatandaşların aşılanması için sağlık kuruluşlarına yaklaşık 2 milyon 700 bin doz yönlendirildi” ifadesini kullandı.

Golikova, üretilen ve teslim edilen doz sayısı arasındaki bu farkın, üretilen aşıların mevcut yasalara uygun olarak tabi tutulduğu kalite ve güvenlik kontrolünden kaynaklandığını kaydetti.