Vucic’ten Sputnik V aşısı için Rusya’ya teşekkür

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, yaptığı açıklamada "Yarın Rusya’dan 20+20 bin adet Rus Sputnik V aşısı gelecek. Neden mi 20+20 diyorum? Zira Pfizer’ınkinden ve Çin aşısından farklı olarak, Rus aşısının ilk dozu ikinci dozuyla aynı değil. Bunun için, bize gönderdikleri her aşı çin teşekkür ederim. Kendilerine sonsuz minnettarız" ifadelerini kullandı.
Gazetecilere konuşan Vucic, daha fazla aşıya ihtiyaçları olduğunu belirterek, başka üreticilerle açık ve kapalı kanallar üzerinden görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.
Vucic, açıklamasında "40 bin aşı alıyorsunuz ancak 400 bin adet lazım. Şu an aşılama listesinde 750 bin kişi var, gerçekteyse 3.5 milyon kişinin aşılanması gerekiyor, ancak her aşı için mücadele edeceğiz" dedi.
Vucic, ayrıca bazı zengin ülkelerin nüfuslarının altı katı aşı aldığını ifade etti.
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, daha önce Sputnik V aşısının 29 Ocak’ta ülkesine 40 bin dozluk yeni bir partisinin gönderileceğini söylemişti.
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