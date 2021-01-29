Vucic’ten Sputnik V aşısı için Rusya’ya teşekkür

Sırbistan Devlet Başkanı Vucic, ülkesine yarın bir yeni partisi daha gelecek olan Sputnik V koronavirüs aşısı için Rusya’ya teşekkür etti.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, yaptığı açıklamada "Yarın Rusya’dan 20+20 bin adet Rus Sputnik V aşısı gelecek. Neden mi 20+20 diyorum? Zira Pfizer’ınkinden ve Çin aşısından farklı olarak, Rus aşısının ilk dozu ikinci dozuyla aynı değil. Bunun için, bize gönderdikleri her aşı çin teşekkür ederim. Kendilerine sonsuz minnettarız" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere konuşan Vucic, daha fazla aşıya ihtiyaçları olduğunu belirterek, başka üreticilerle açık ve kapalı kanallar üzerinden görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

Vucic’in açıklamasına göre, Sırbistan 6.5 milyon doz koronavirüs aşısının sevkiyatı için anlaşmalar imzaladı, ancak şu an dünyadaki üretim kapasitesi yetersizliğiyle ilgili sorunlar nedeniyle aşıları tam anlamıyla alamıyor.

Vucic, açıklamasında "40 bin aşı alıyorsunuz ancak 400 bin adet lazım. Şu an aşılama listesinde 750 bin kişi var, gerçekteyse 3.5 milyon kişinin aşılanması gerekiyor, ancak her aşı için mücadele edeceğiz" dedi.

Vucic, ayrıca bazı zengin ülkelerin nüfuslarının altı katı aşı aldığını ifade etti.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, daha önce Sputnik V aşısının 29 Ocak’ta ülkesine 40 bin dozluk yeni bir partisinin gönderileceğini söylemişti.