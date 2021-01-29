BM Genel Sekreteri Guterres, koronavirüs aşısı oldu

New York kentinin 65 yaş ve üstü kriterini karşılayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, etkili ve güvenli olduğunu göstermek için Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Twitter hesabından Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra açıklamada bulunan Guterres, "Bugün Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığım için şanslı ve minnettarım. Herkesin aşıya erişimini sağlamamız gerek. Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz tam anlamıyla güvende değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

I was fortunate and grateful to get the first dose of my #COVID19 vaccine today.



We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere.



With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.



✌ for #Vaccinated pic.twitter.com/OpCVJloY7W — António Guterres (@antonioguterres) January 28, 2021

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in aşı yaptırmak için randevu aldığını ve herkes gibi sırada beklediğini ifade etti.