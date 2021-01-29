İngiltere’de ‘cinsiyetçi’ Kovid-19 görseli geri çekildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ‘evde kalın’ çağrısı yapmak isteyen İngiltere hükümeti, yayımladığı görselle kadınlara karşı ‘cinsiyetçi’ bir algı oluşturduğu tepkisiyle karşılaşınca geri adım attı. ‘Erkekler otururken kadınların ev işleri yaptığını gösteren görsel geri çekildi.

İngiltere’de hükümet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyma çağrısı yapmaya çalışırken her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdı.

Hükümetin "Evde kal, güvende kal" sloganıyla hazırladığı reklam görsellerde, kadınlar ev işleri yaparken erkeklerin boş boş koltuklara oturması tepkilere yol açtı.

Cinsiyetçi ve kadına yönelik kalıp yargıların oluşmasına neden olduğu belirtilen görsel sosyal medyada gelen tepkiler ve eleştirilerin ardından geri çekildi.

Söz konusu görselde, 4 tane evin üçünde kadınların hem ev işlerini hem de çocuklara bakıyor, 4. evdeyse bir erkek eşi ve çocuğuyla oturuyor.

Görsel tepki gösteren birçok kişi, vermek istenen mesajın tutarlı olmadığını, kadınların normal işinin yanında ailedeki diğer tüm işlerden tek başına sorumlu olduğu algısını pekiştirdiğini vurguladı.

Başbakan Boris Johnson sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görselin hükümetin kadına olan bakış açısını yansıtmadığının altını çizerek, "Pandemi boyunca kamuoyuna bilgi verdik. Reklam kadınlara bakışımızı yansıtmıyor ve onu kaldırdık" savunması yaptı.

Görselin kim tarafından yapıldığı açıklanmasa da silinmeden önce hükümetin resmi sayfasında yayımlandığı belirtildi.