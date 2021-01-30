Sputnik V’nin Hindistan’daki üreticisi acil kullanım izni isteyecek

Hindistan’da, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile ortaklaşa Sputnik V koronavirüs aşısının üçüncü araştırma aşamasını hayata geçiren Dr. Reddy's Laboratories ilaç şirketi, aşının acil durumlarda kullanılmasına izin verilmesi için başvuruda bulunacağı belirtildi.

Dr. Reddy's Laboratories Sözcüsü Dipak Sapra, bugün basın mensuplarına açıklamasında, “Halihazırda üçüncü aşama devam ediyor. Hastalara dozları veriyoruz ve üçüncü aşama kapsamında aşılamayı şubatta bitirmeyi umuyoruz. Ardından acil kullanım izni almak için verileri özetleyerek Hindistan Genel İlaç Kontrolü’ne (Hindistan Genel İlaç Kontrolü) sunmayı planlıyoruz” dedi.

Sapra, “Aşının acil kullanımına mart ayında başlayabileceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı.